Bando per 8 borse di studio per studenti residenti in Molise iscritti ai corsi di laurea nel settore agro-alimentare, zootecnico e veterinario

Otto borse di studio di 3.200 euro ciascuna per studenti residenti in Molise iscritti ai corsi di laurea nel settore agro-alimentare, zootecnico e veterinario.



Ad annunciarlo con la pubblicazione del bando, presenta in conferenza stampa, nel palazzo del seminario a Termoli, il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino Gianfranco De Luca e Domenico Barba, consigliere di amministrazione della Fondazione di beneficenza Francesco Di Vaira.

Presenti all’incontro anche i responsabili dell’associazione “Un Paese per Giovani” a cui è stata affidata la gestione e l’organizzazione del bando.

Per partecipare alla selezione è necessaria la regolarità degli esami universitari, non avere un contratto di lavoro dipendente superiore alle 18 ore settimanali, l’Isee 2022 non superiore a 25 mila euro. Le domande di ammissione devono essere presentate entro le ore 13 del 28 febbraio prossimo sia personalmente presso la sede dell’associazione “Un Paese per Giovani”, con raccomandata o via posta elettronica a [email protected]