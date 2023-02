Realizzazione di grandi impianti fotovoltaici ed eolici, il “Comitato 4Giugno” promuove incontro pubblico

Il “Comitato 4Giugno”, che raccoglie associazioni e organizzazioni (La Fonte, AIAB, Azienda Di Majo Norante, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Consorzio TUMP, Distretto del cibo: Olio EVO Molisano, Fondazione Don Milani, Slow Food Termoli, UIL Molise), promuove un incontro che si terrà sabato 4 marzo 2023 con inizio alle ore 10:00, presso l’Auditorium “Celestino V” Corso Mazzini – Campobasso, per conseguire il blocco delle autorizzazioni per impedire la realizzazione di grandi impianti fotovoltaici ed eolici sul territorio della nostra regione, in linea con quanto richiesto ma ad oggi senza risposta, inviata lo scorso 17 febbraio al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al Presidente della Regione Molise, Donato Toma.

Per questo il “Comitato 4Giugno” invita i sindaci, le associazioni culturali e ambientaliste a confrontarsi per concordare una linea condivisa per tutelare il nostro territorio favorendo la produzione di energia rinnovabili con un coinvolgimento innovativo delle imprese agricole, nel rispetto delle popolazioni locali, impedendo investimenti speculativi e predatori creando, al contrario, chiare prospettive di crescita economica e occupazionale. ( foto di repertorio)

I lavori si svolgeranno con le seguenti modalità:



Ore 10:00 Elaborazione e condivisione della strategia per ottenere dal Governo Nazionale e dalla Regione le risposte formulate con la lettera dello scorso 17 febbraio;



Ore 11:30 Incontro con la stampa.