Ospedale Civico Settimo Torinese : bando di concorso per 104 assunzioni in ambito sanitario

Con determina dell’Amministratore Unico n° 11 del 10 marzo 2021, viene pubblicata una selezione pubblica per l’assunzione di n° 104 figure professionali, a tempo indeterminato e pieno. Il contratto applicato è il CCNL AIOP Sanità Privata – personale non medico.

In riferimento alla sezione “requisiti generali”, si precisa che, tra i requisiti generali, il possesso del permesso di soggiorno per lavoro, è considerato requisito valido al fine della partecipazione.



Scadenza di presentazione delle domande: venerdi 26 marzo 2021, ore 12:00



I posti sono così distribuiti:

n. 43 posti di Infermiere, categoria D;

n. 40 posti di Operatore Socio Sanitario, categoria B2;

n. 12 posti di Fisioterapista, categoria D;

n. 2 posti di Terapista Occupazionale, categoria D;

n. 2 posti di Logopedista, categoria D;

n. 1 posto di Neuropsicologo, categoria D;

n. 1 posto di Assistente Sociale, categoria D;

n. 3 posti di Operatore Tecnico Ausiliare, categoria B.

REQUISITI GENERALI

Per partecipare al concorso per le assunzioni all’Ospedale Civico di Settimo Torinese ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti generali:

-cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

-età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

-idoneità fisica all’impiego;

-godimento dei diritti civili e politici;

-assenza di condanne penali;

-non essere stati dispensati, destituiti o licenziati da un incarico presso una pubblica amministrazione.



REQUISITI SPECIFICI

E’ inoltre richiesto il possesso dei requisiti specifici di seguito riassunti in base al profilo per il cui ci si candida.



INFERMIERI

– laurea triennale in infermieristica o diploma di laurea di infermiere o titolo equipollente;

– iscrizione all’albo professionale.

OSS

– attestato di specifico corso di formazione o titolo equipollente.

FISIOTERAPISTI

– laurea in fisioterapia o titolo equipollente;

– regolare iscrizione all’albo professionale.

TERAPISTI OCCUPAZIONALI

– laurea in terapia occupazionale o diploma di laurea di terapista occupazionale o titolo equipollente;

– iscrizione al relativo albo professionale.

LOGOPEDISTI

– aurea in logopedia o titolo equipollente;

– regolare iscrizione all’albo professionale.

NEUROPSICOLOGO

– titolo di neuropsicologo con specializzazione in psicologia clinica;

– regolare iscrizione all’albo professionale.

ASSISTENTE SOCIALE

– diploma di assistente sociale ex l. 23/03/1993 N.84 o titolo universitario idoneo all’abilitazione della qualifica professionale;

– regolare iscrizione all’albo professionale di riferimento.

OPERATORE TECNICO ASULIARIO

– possesso della licenza di scuola media.

BANDO