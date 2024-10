Oltre 500 partecipanti al Global Welfare Summit, consegnati i premi alle aziende virtuose

(Adnkronos) – A Villa Miani, a Roma, si è svolta la prima edizione del Global Welfare Summit, che ha visto la presenza di più di 500 partecipanti. Le tematiche trattate, così come la partecipazione di istituzioni, aziende, leader ed esperti del settore, riuniti per discutere e promuovere soluzioni innovative e sostenibili in ambito welfare, hanno contribuito al successo dell’evento. Tavole rotonde e workshop su temi chiave legati al welfare, come previdenza complementare, sanità integrativa, integrazione tra vita lavorativa e personale, benessere fisico e psicologico dei lavoratori, si sono susseguite durante la giornata, rappresentando un'occasione per la condivisione di idee innovative e best practice tra i principali attori del welfare italiano. Il clou dell'evento è stata la cerimonia di premiazione, in cui l’Osservatorio Italian Welfare ha consegnato i premi alle aziende e start-up che si sono contraddistinte per particolari iniziative o strumenti innovativi nel campo del welfare. L'Osservatorio, che ha analizzato più di 200 aziende e oltre 800.000 lavoratori, disponendo in tal modo di una mappatura approfondita dei principali trend delle aziende sul welfare, ha voluto dare un riconoscimento alle realtà maggiormente rappresentative di un modello di 'Welfare globale', premiandole per aver ottenuto il miglior punteggio in una serie di categorie. Ecco, una per una, le categorie considerate e i relativi premiati. – Global Welfare Score: premia le aziende che si sono distinte per l’adozione di un modello di welfare che garantisce il 'benessere globale' del lavoratore. Questo viene misurato tramite un innovativo algoritmo proprietario, da cui mutua il proprio nome, sviluppato dall'Osservatorio Italian Welfare, che valuta dieci pilastri fondamentali: previdenza, sanità, genitorialità, caregiving, coperture assicurative per grandi rischi (premorienza, invalidità e non autosufficienza), work-life integration, wellbeing fisico e psicologico, formazione e crescita personale, misure di sostegno al reddito ed educazione al welfare. Le aziende premiate in questa categoria: Autostrade per l'Italia, ha ritirato il premio Daniela Lardo, responsabile Welfare; Chiesi, ha ritirato il premio Giacomo Mazzariello, Executive vicepresident, Group Chief Human Resources Officer; Intesa Sanpaolo, ha ritirato il premio Mario Berardinelli, direttore del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo; UniCredit, ha ritirato il premio Claudia Chiaraluce, Head of Welfare & People Care; Enel, ha ritirato il premio Donatella Pugliese, Head of People Care, Diversity and Inclusion Italy. -Sostenibilità Sociale: dedicato alle aziende che, attraverso le loro iniziative di welfare, hanno implementato il proprio impatto sociale in ottica sostenibile, avendo come obiettivo il benessere delle persone e del sistema Paese. Questo riconoscimento celebra gli strumenti di welfare e i programmi aziendali che migliorano la qualità della vita dei lavoratori e, a livello sistemico, della comunità, promuovendo un modello di welfare socialmente sostenibile. Le aziende che si sono contraddistinte in questa categoria: Eni, ha ritirato il premio Bruno Serra, responsabile Relazioni Industriali; Sanofi, ha ritirato il premio Deborah Giaccone, Head of Communications Italy & Greece. -Inclusività: valuta il grado di estensione dei benefici delle misure di welfare adottate dall'azienda. Questo premio assegna un riconoscimento alle aziende che hanno esteso i benefici del loro programma di welfare anche al nucleo familiare del lavoratore, e agli ex dipendenti, dimostrando un forte impegno verso una cultura aziendale inclusiva, solidale e sostenibile. Le aziende premiate in questa categoria: Terna, ha ritirato il premio Daniel Thomas Seacombe, responsabile Compensation, Welfare and Policy; Tim, ha ritirato il premio Andrea Rubera, Head of Diversity, Belonging & Inclusion. -Educazione al Welfare: riconoscimento riservato alle aziende che presentano al loro interno una comunicazione delle misure di welfare a disposizione della propria platea di lavoratori strutturata ed efficace. Questo premio sottolinea l'importanza di una educazione al welfare che risulti chiara ed accessibile, rendendo i lavoratori ben informati sugli strumenti disponibili e sulle potenzialità di 'benessere globale' ad essi collegate. Le aziende che si sono contraddistinte in questa categoria: Pirelli, ha ritirato il premio Donatella De Vita,Head of Welfare, Engagement and Diversity & Inclusion HR Programmes; Fastweb, ha ritirato il premio Francesca Fossi, Head of wellbeing, Employer Branding & Talent Acquisition. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)