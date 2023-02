Monitor dei distretti del Mezzogiorno: incremento delle esportazioni in diversi settori

“I dati positivi registrati dall’ultimo monitor dei distretti del Mezzogiorno confermano la capacità delle imprese del Sud Italia di rialzarsi, e in uno scenario in continua evoluzione la nostra Banca continuerà ad essere al fianco delle imprese meridionali per dar vita a un’economia strutturalmente più robusta – afferma Alberto Pedroli, Direttore Regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo – Grazie a noi, 172 aziende nelle tre regioni di riferimento si sono aggiudicate un bando del PNRR.

L’economia pugliese è cresciuta sia per grado d’innovazione sia per la presenza delle grandi imprese: vale 76 miliardi di euro e conta 1,4 milioni di occupati, seconda nel Sud dietro alla Campania. Un sostegno alle imprese arriva dal piano Motore Italia, il programma dedicato alle Pmi, che mette a disposizione circa 3 miliardi di euro per le aziende di Puglia, Basilicata e Molise. Inoltre, grazie al programma Sviluppo Filiere, in queste tre regioni, abbiamo favorito 35 accordi di filiera per un giro d’affari complessivo di circa 4,5 miliardi di euro”.