San Giacomo Degli Schiavoni/ Eolico: è questo il futuro del Molise? Quali interessi nasconde?

L’incontro del 18.02.2023, presso la sala consiliare del comune di San Giacomo degli

Schiavoni, oltre alla presenza di cittadini, assessori del vicino comune di Guglionesi, ha

visto la partecipazione del sindaco, sen. Della Porta, e del vice sindaco Massimo Fiocchi.

Al sen. Della Porta la “Casa dei Diritti” e le associazioni del comitato “quali interessi

nasconde il progetto Maverick”, hanno chiesto di farsi portatore delle istanze del

comitato ed in particolare di sollevare davanti ai Ministeri competenti ed al Governo

nazionale, l’ eccezione di irricevibilità del progetto dalla predetta soc. Maverick, per tutte

le ragioni indicate nelle osservazioni depositate presso la locale Capitaneria di porto di

Termoli.

La “Casa dei Diritti” e le altre associazioni, con i rispettivi rappresentanti, hanno fatto

presente che lo sviluppo turistico costiero e le capacità della portualità, capacità che

consentono di guardare ad uno sviluppo importante della costa e del porto di Termoli,

utilizzando anche la Zes, verrebbero vanificate con il parco eolico offshore Maverick.