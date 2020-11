Regione Abruzzo: bando per selezione risorse nelle sedi del mibact

La Regione Abruzzo ha pubblicato i bandi per l’avviamento a selezione di 21 risorse da impiegare nel ruolo di Custodi, Addetti Vigilanza, Accoglienza presso le sedi del MIBACT nelle provincie di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. La selezione pubblica rientra nel concorso del Mibact per 500 Custodi, Addetti Vigilanza e Accoglienza finalizzato a nuove assunzioni in tutta Italia.

La Regione Abruzzo ha indetto la procedura di avviamento a selezione per gli iscritti ai Centri per l’impiego per la copertura di 21 posti di lavoro presso diverse sedi MIBACT della regione (uffici periferici). Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e pieno (seconda area funzionale, fascia retributiva F1) per il ruolo professionale di Operatore alla Custodia, Vigilanza e Accoglienza e assegnate alle seguenti provincie:

n.2 posti presso la Provincia di Chieti;

n.11 posti presso la Provincia di L’Aquila;

n.6 posti presso la Provincia di Pescara;

n.2 posti presso la Provincia di Teramo.

Requisiti

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso MIBACT Regione Abruzzo i candidati che sono in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi;

o di uno degli Stati dell’Unione Europea o di altre categorie previste dai bandi; iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo;

età non inferiore a 18 anni;

diploma di istruzione secondaria di primo grado ( scuola media inferiore );

); possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce.

Scadenza – Le domande dovranno essere caricate sullo Sportello Digitale entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del MIBACT, vale a dire entro le ore 23:59’:59” del 07/11/2020.