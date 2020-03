“Master con Diploma in PHP Developer Specialist”- formati con noi on line

In questo periodo ,approfitta del tempo libero e dell’offerta del mese (€ 299 invece di € 499)per conseguire il ” Master con Diploma in PHP Developer Specialist ” grazie ad un accordo siglato dal Gruppo Terminus con Life Learning.

Per le modalità di iscrizione si prega di inviare una mail a [email protected]Pubblicità

Sviluppa da zero siti e web app dinamiche

Docente Simona Tocci, web designer e sviluppatrice web.

Con questo pratico Master online “Master con Diploma in PHP Developer Specialist” vi introdurrà nel mondo PHP per imparare a sviluppare siti e app dinamici. Dopo una necessaria introduzione teorica sulla preparazione dell’ambiente di lavoro e della sintassi del linguaggio, il corso presenterà passo passo l’esecuzione di progetti pratici di crescente difficoltà fino allo sviluppo di un intero sito di ecommerce. Visto il taglio pratico e operativo, lo studente potrà applicare da subito e in un contesto reale, le conoscenze acquisite.

Perchè scegliere questo corso?

La conoscenza del linguaggio di programmazione PHP è una delle competenze tecniche più richieste agli sviluppatori web. Questo linguaggio server side infatti permette lo sviluppo completo di pagine, siti e web app dinamiche in grado di interfacciarsi con database e gestire tutte le interazioni che normalmente un utente ha con una pagina web. Form, moduli di contatto, pagine di login, gestione di aree riservate, invio di mail…tutte queste e molte altre sono le competenze di chi lavora e sviluppa in PHP.

Il master online “Master con Diploma in PHP Developer Specialist” è stato pensato e realizzato per chi non ha alcuna esperienza e non conosce il mondo della programmazione back end per questo spiega in dettaglio e con estrema gradualità la sintassi base di PHP. Gli esempi concreti, poi, aiutano lo studente ad applicare praticamente le tecniche apprese, così da cominciare da subito ad essere operativi. Un’ampia sezione è dedicata all’uso dei database relazionali MySQL e delle operazioni fondamentali che PHP può gestire sui dati archiviati nel database. Il corso comprende esempi molti pratici di lavoro reale specialmente illustrando come integrare correttamente gli script PHP nelle interfacce grafiche in HTML per creare pagine web dinamiche moderne, accattivanti e funzionali. I progetti pratici hanno una complessità graduale: sviluppo di un sistema di registrazione utenti, pagine contatto complessi con invio email in formato testuale, HTML e integrazione di un recaptcha, un sito di e commerce con modulo paypal integrato. Il corso è particolarmente indicato per i web designer che vogliono aggiungere nuove competenze tecniche e introdursi in modo professionale nel mondo dello sviluppo web back end. Tutto il codice prodotto al vivo nel corso delle lezioni, commentato passo passo, è a disposizione dello studente che lo può scaricare per l’esercitazione e il lavoro personale. Il target del corso è il neofita assoluto; quindi le lezioni sono strutturate con un ritmo adatto all’apprendimento di chi non alcuna esperienza nè di PHP, nè di altro linguaggio di programmazione. Alle tecniche avanzate di PHP saranno dedicati altri corsi.

Cosa imparerai con questo corso?

Iscriviti al corso online “Master con Diploma in PHP Developer Specialist” e avrai accesso alle lezioni on line dove imparerai:

Creare pagine web dinamiche e semplici app gestionali;

Gestire interamente i dati in un databse;

Gestire form e inviare mail anche in formato html;

Integrare correttamente il codice PHP all’interno di strutture HTML e di framework responsivi come Bootstrap;

Sviluppare un sito web dinamico completo con backend amministrativo.