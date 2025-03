Lavoratori molisani senza tredicesima. Sindacati: parte la raccolta fondi per il patron di ATM

Un grido di aiuto si alza dalla comunità molisana: il titolare di ATM sta affrontando un momento di grande difficoltà economica, di fronte a questa emergenza, le organizzazioni sindacali hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per supportarlo in questo momento delicato.

I cittadini dal cuore grande potranno donare qualche euro per aiutare a far fronte a spese urgenti e difficoltà economiche. Perché, si sa, la vita può essere complicata, soprattutto per chi deve mantenere certi standard di vita.

Nel frattempo, i lavoratori della ATM – ancora in attesa della tredicesima – si dicono commossi dalla situazione e valutano di devolvere parte del loro stipendio (quando e se lo riceveranno) per sostenere il loro datore di lavoro in difficoltà.

L’iniziativa si chiama “Adotta un padrone” e punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che incontrano gli imprenditori nel mantenere uno stile di vita adeguato, mentre i dipendenti possono facilmente cavarsela con qualche rata e qualche sacrificio in più.

I promotori della campagna confidano nella generosità dei cittadini e, perché no, magari anche in un aiuto economico da parte di quei dipendenti ATM che, per ora, non hanno ancora visto la tredicesima ma possono sempre consolarsi con la soddisfazione di sapere che il loro capo non dovrà rinunciare alla sua solita comodità.

Ma il vero scandalo è l’inerzia della Regione. Nonostante affidi e finanzi profumatamente i servizi di trasporto pubblico, continua a restare a guardare. Il governatore Roberti e il Consigliere delegato ai Trasporti Di Pardo non solo ignorano le difficoltà dei lavoratori, ma perseverano nel mantenere la gestione nelle stesse mani, rendendosi di fatto corresponsabile di questa situazione. Gli stipendi possono aspettare, i pagamenti alla società no.

FILT-CGIL – Aurelio Di Eugenio

FAISA CISAL – Emilio Santangelo