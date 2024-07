Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): Bando di concorso per 750 unità di personale

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il bando di concorso 2024 per l’assunzione di 750 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza. I nuovi ispettori tecnici saranno assegnati a sedi in tutta Italia, con una suddivisione dei posti per regione. La selezione è rivolta a laureati e sarà effettuata su base regionale.

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online tramite il Portale inPA entro il 28 agosto 2024.

Di seguito la suddivisione dei posti e le sedi di lavoro:

n. 11 posti – regione Abruzzo, codice concorso: ISPTECAB11;

n. 100 posti – regione Emilia Romagna, codice concorso: ISPTECER100;

n. 34 posti – regione Friuli Venezia Giulia, codice concorso: ISPTECFVG34;

n. 46 posti – regione Lazio, codice concorso: ISPTECLA46;

n. 35 posti – regione Liguria, codice concorso: ISPTECLI35;

n. 190 posti – regione Lombardia, codice concorso: ISPTECLO190;

n. 34 posti – regione Marche, codice concorso: ISPTECMA34;

n. 14 posti – regione Molise, codice concorso: ISPTECMO14;

n. 83 posti – regione Piemonte, codice concorso: ISPTECPI83;

n. 21 posti – regione Sardegna, codice concorso: ISPTECSA21;

n. 67 posti – regione Toscana, codice concorso: ISPTECTO67;

n. 10 posti – regione Umbria, codice concorso: ISPTECUM10;

n. 105 posti – regione Veneto, codice concorso: ISPTECVE105.

Requisiti:

Cittadinanza italiana. Età minima di 18 anni.

Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni.

Godimento dei diritti civili e politici.

Assenza di condanne penali che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

Non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.

Titoli di studio richiesti:

Diploma di laurea (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento: Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica;

Laurea magistrale (LM): Architettura del paesaggio (LM-3), Architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), Scienze chimiche (LM-54), Fisica (LM-17), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44), Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), Ingegneria meccanica (LM-33), Ingegneria della sicurezza (LM26); Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT LM4)

Laurea specialistica (LS): Architettura del paesaggio (3/S), Architettura e ingegneria edile (4/S), Ingegneria meccanica (36/S), Scienze chimiche (62/S), Fisica (20/S), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (50/S), Ingegneria civile (28/S); Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT/04/S)

Laurea triennale (L): Ingegneria civile e ambientale (L-07), Ingegneria industriale (L-09), Scienze dell’architettura (L-17), Scienze e tecnologie chimiche (L-27), Scienze e tecnologie fisiche (L-30), Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23), Professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT04)

È consentita la partecipazione ad uno solo dei codici di concorso (quindi si può scegliere una sola regione), da indicarsi chiaramente nella domanda di partecipazione. Il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate.

BANDO e CANDIDATURA