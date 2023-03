IPAB Casa di Riposo Alessandro Rossi : Bando di concorso per OSS

L’IPAB Casa di Riposo Alessandro Rossi di Arsiero, in provincia di Vicenza ha indetto un bando di concorso per la selezione di 2 risorse – categoria B – da assumere mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Il termine per l’invio delle candidature è il 20 marzo 2023.

requisiti:

età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai limiti massimi previsti per il pensionamento;

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie riportate nel bando;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne né avere procedimenti penali per reati che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con una pubblica amministrazione;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva o delle disposizioni di legge sul reclutamento (per i candidati di sesso maschile);

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego pubblico o licenziati per violazioni disciplinari;

idoneità psico-fisica all’impiego senza alcuna limitazione alla mansione specifica;

qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale o titolo equipollente o equivalente;

conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale o titolo equipollente o equivalente; diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico.

Si segnala che 1 posto è riservato a favore dei volontari delle Forze Armate.

BANDO