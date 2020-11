Ferrovie dello Stato assume diplomati e laureati. L’azienda ricerca Capitreno, Assistenti, Consulenti

FS Italiane (Ferrovie dello Stato) grazie al Piano Industriale 2020/2023, ricerca diplomati e laureati da assumere in Italia, i quali dovranno svolgere le seguenti mansioni: Capitreno eConsulenti per i Clienti, che dovranno accogliere e informare i clienti dando indicazioni in modo chiaro, trasparente e professionale, verificare i titoli di viaggio dei passeggeri, garantire un servizio sicuro nel pieno rispetto delle regole e delle norme di sicurezza e offrire ai clienti un'esperienza di eccellenza in stazione; Progettisti Segnalamento, che dovranno eseguire attività di indagine e verifica sul campo a supporto delle attività progettuali, applicare e assicurare l'utilizzo di standard, metodi, strumenti e procedure interne e fornire supporto nella metodologia di offerta tecnica in sede di gara; Assistenti Lavori Realizzazione Opere Civili, che dovranno controllare i lavori in cantiere assicurandone l'esecuzione, supportare il direttore lavori per le verifiche di tutti gli adempimenti di legge e predisporre la documentazione relativa ai lavori e alla contabilità; Specialisti Gare e Appalti, i quali dovranno dare supporto specialistico nella definizione della documentazione di gara, assistere i responsabili del procedimento nell'individuazione dell'iter normativo e monitorare e aggiornare gli schemi contrattuali, standard negoziali e procedure a seguito di modifiche normative.

FS cerca persone dinamiche, brillanti, con orientamento al risultato, capacità di problem solving, flessibilità e propensione al miglioramento continuo, approccio digitale e aperte al cambiamento per cogliere insieme le sfide del business e centrare gli obiettivi del piano d’impresa.

