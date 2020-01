Enea, due bandi di concorso per 39 Ricercatori

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha indetto 2 concorsi pubblici per titoli ed esami per la selezione totale di 39 Ricercatori a tempo indeterminato. Viene offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con profilo professionale di “Ricercatore”, III livello economico.

Requisiti:

cittadinanza italiana;

conoscenza base della lingua inglese ;

; conoscenza della suite Microsoft Office ;

; essere in possesso del Diploma di Laurea o della Laurea Specialistica/magistrale o di titolo equipollente;

o della Laurea Specialistica/magistrale o di titolo equipollente; essere in possesso del Dottorato di Ricerca attinente alla posizione e/o almeno tre anni di esperienza universitaria documentata in uno dei settori in cui è distribuita la selezione dei posti.

Il primo concorso prevede la selezione di 20 Ricercatori (di cui 10 posti destinati alle riserve), con la scadenza per la presentazione delle domande fissata al 17 febbraio 2020, alle ore 12.30.

Il secondo concorso, invece, prevede la selezione di 19 Ricercatori, con la scadenza per la presentazione domande fissata al 13 febbraio 2020, alle ore 12.30.

Nell’Allegato A dei concorsi sono specificati i titoli di studio richiesti e la specifica posizione lavorativa (ad esempio, Ricercatore in Fisica, Ingegneria elettronica, Ingegneria nucleare, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria delle Telecomunicazioni o Ingegneria energetica).

BANDI