Emergenza COVID: procedura speciale per il conferimento di incarichi di collaborazione a personale Medico, Sanitario e OSS

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID_19, emette, in via speciale, apposito avviso pubblico volto a raccogliere manifestazioni di interesse per la formazione di appositi elenchi di PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DI OPERATORI SOCIO-SANITARI disponibile ad assumere incarichi di collaborazione per le esigenze attuali e straordinarie dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”. Scadenza presentazione domande: 30/04/2021.



Gli incarichi avranno una durata di sei mesi e comunque per tutta la durata dello stato di emergenza come disposto dal decreto legge n. 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27. il presente Avviso è rivolto a:

a) MEDICI SPECIALISTI (ANCHE IN QUIESCIENZA) E SPECIALIZZANDI,

b) BIOLOGI SPECIALISTI,

c) FARMACISTI SPECIALISTI,

d) INFERMIERI,

e) TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO,

f) OSS – ai sensi del primo comma dell’art. 2 bis del decreto legge n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, che consente di conferire incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa anche agli operatori socio sanitari.



Ai fini del conferimento dei singoli incarichi si terrà conto in via prioritaria dei seguenti criteri: specificità della professionalità richiesta in ordine alle contingenti fasi dell’emergenza, disponibilità individuale manifestata in merito alla tempestività dell’assunzione dell’incarico e flessibilità ad operare nelle sedi di AORMN per soddisfare

le contingenti necessità.

BANDO