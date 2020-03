Coronavirus, autocertificazione per gli spostamenti, scarica il modulo

Autocertificazione per i cittadini che si spostano: i controlli in aeroporti, stazioni, caselli autostradali; rischio carcere per chi viola la quarantena relativa al coronavirus.

Il governo ha emanato il decreto seguito poi, lunedì sera, da un’altra norma, con i quali, di fronte alla diffusione dei contagi da Coronavirus (che hanno toccato quota 9.172 casi, all’8 marzo, con 463 morti), vengono stabilite restrizioni agli spostamenti delle persone su tutto il territorio dell’intera penisola.

Scarica il modulo