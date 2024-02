Centro Servizi Anziani di Chioggia “Felice Federico Casson”: Bando di concorso per OSS

Il Centro Servizi Anziani Casson ha indetto un concorso pubblico per esami per la formazione

di una graduatoria da utilizzarsi per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato, per operatori socio-sanitari, Area professionale “operatori esperti” ex cat. B1 ai sensi dell’ordinamento professionale e della nuova classificazione del personale del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e recepito presso il Csa Casson in virtù della Deliberazione n. 10 del 11/04/2023.La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata al 26 febbraio 2024.

Requisiti generali:

cittadinanza italiana o possesso di altra condizione prevista dal BANDO;

maggiore età;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

idoneità psico-fisica all’impiego;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Requisiti specifici:

patente di guida di categoria B ;

; Diploma di istruzione secondaria di primo grado o l’assolvimento dell’obbligo scolastico;

o l’assolvimento dell’obbligo scolastico; Attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale o titolo equipollente indicato nel bando.

