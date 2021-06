Casa di riposo Tomitano Boccassin: bando di concorso per 9 OSS

La casa di riposo Tomitano Boccassin, situata a Motta di Livenza in provincia di Treviso (Veneto), ha indetto un concorso per 9 OSS. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 28 Giugno 2021.



Requisiti per accedere al concorso:

-cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o appartenenza ad altre categorie previste dal bando;

-età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo;

-idoneità fisica all’impiego;

-immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti leggi, costituiscono incapacità alla nomina e/o alla prosecuzione del rapporto di impiego presso una amministrazione pubblica;

-godimento dei diritti civili e politici;

-assenza provvedimenti di destituzione e dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

-non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;

-attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario o di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza o Operatore Addetto all’Assistenza rilasciato a seguito di frequenza

dei corsi autorizzati dalla Regione del Veneto, da altre scuole professionali di Stato o da scuole di altre Regioni riconosciute equivalenti;

-assolvimento degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31-12-1985);

-possesso della patente di categoria B.

Si precisa che sul concorso operano le riserve di posto a favore del personale interno e dei volontari FF.AA.



BANDO