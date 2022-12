Casa di Riposo di Noventa Padovana: bando di concorso per OSS

La Casa di Riposo di Noventa Padovana (Veneto) ha indetto una selezione per 2 Operatori Socio Sanitari (OSS) da assumere mediante contratto a tempo indeterminato – categoria B, posizione economica B1. Il termine entro il quale presentare le domande di partecipazione è il 23 gennaio 2023.

Requisiti:

Per partecipare al concorso della Casa di Riposo di Noventa Padovana per OSS – Operatori Socio Sanitari sarà necessario possedere i requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o cittadinanza extracomunitaria con possesso di regolare permesso di soggiorno;

pieno godimento dei diritti civili e politici e iscrizione alle liste elettorali. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;

inesistenza di condanne penali passate in giudicato comportanti lo stato di interdizione agli impieghi presso enti pubblici;

assenza di destituzione e/o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

assenza di interdizione o sottoposizione a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;

età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo;

idoneità fisica;

essere in possesso di Licenza della scuola dell’obbligo e Attestato di “Operatore Socio Sanitario” rilasciato dalla Regione Veneto, da Scuole Professionali o da altre Scuole di altre Regioni riconosciute equivalenti o titolo equipollente.

BANDO E DOMANDA