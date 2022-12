3^ edizione dell’evento “Eccellenze Molisane al Timone”: i premiati

Una serata di gala ben riuscita e che ha messo in luce tanti professionisti affermati nel nostro territorio e fuori dai confini regionali e nazionali.

La 3^ edizione dell’evento ‘Eccellenze Molisane al Timone’, tenutasi alla Piana dei Mulini, a Colle d’Anchise, organizzata dalla Provincia di Campobasso e dall’Ufficio della Consigliera di Parità, ha rispettato in pieno le aspettative della vigilia.

Organizzato dal Presidente Francesco Roberti, dai consiglieri provinciali Simona Valente (delegata alle Pari Opportunità), Alessandro Pascale (delegato alle Politiche Europee) e dalla Consigliera Provinciale di Parità dell’ente di Palazzo Magno, Giuditta Lembo, ‘Eccellenze Molisane al Timone’ ha confermato la bontà dell’iniziativa itinerante, che si era tenuta a Ripalimosani nel 2020 e a Termoli nel 2021.

A condurre la serata, l’attore molisano Giorgio Careccia, il quale ha avuto anche modo di improvvisare un simpatico siparietto con l’attore Alessandro Tersigni, presente alla serata in compagnia della moglie, Maria Stefania Di Renzo, affermata ballerina molisana, premiata dalla Provincia di Campobasso.

“La Commissione dell’evento ‘Eccellenze Molisane al Timone’ ha sempre un bel lavoro da fare – ha affermato il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – I molisani sono persone laboriose, che mettono in quel che fanno cuore, passione, dedizione, professionalità e competenza. Siamo orgogliosi di coloro che si sono affermati in regione, di chi ha deciso di restare investendo in Molise, di chi è stato fuori e poi è tornato, portando sul territorio l’esperienza acquisita in Italia e all’estero, e di coloro che, partiti dal Molise, sono professionisti affermati nei rispettivi settori lontano dalla propria terra, ma che portano la ventesima regione d’Italia sempre nel cuore, promuovendola nel mondo. A tutti i premiati va il nostro grazie per quello che fanno. Un sentito ringraziamento va ai consiglieri provinciali Simona Valente, Alessandro Pascale e alla consigliera provinciale di Parità, Giuditta Lembo, per aver ideato un format di evento che piace sempre di più”.

“Da tre anni premiamo le Eccellenze Molisane – hanno affermato, durante la serata, i consiglieri provinciali Simona Valente e Alessandro Pascale, insieme alla Consigliera di Parità, Giuditta Lembo – Il nostro obiettivo è quello di riconoscere il giusto merito istituzionale a chi si è distinto per particolari meriti. In tre anni l’evento è cresciuto sempre di più e, terminata questa edizione, ci rimetteremo immediatamente al lavoro per pensare a quella del 2023, quando sicuramente ci saranno ulteriori elementi di novità”.

Premi alla Carriera: Maria Stefania Di Renzo, Oreste Sbarra, Stefano Sabelli, Antonello Carozza, Antonio D’Attellis, Giovanni Mancinone.

Premi Eccellenze al Merito: Diego Florio, Palma Spina, Romeo Cirelli, Marco Caldoro, Ilaria Bucci, Incas Produzioni, Giovanna Giannotti, Francesco Palumbo e Mariangela Boccardi.

Premi Speciali Eccellenze al Merito: Pasquale Iacobucci, Serenella Gregorio, Giuseppe Iacobucci, Carla Maria Russo, Pierpaolo Giannubilo.

Premi alla Memoria: Maria Carla Calì, Fernanda Fidenzio, Claudia Giannotti.

Eccellenze Imprenditoriali al Femminile: Giovanna, Antonella e Raffaella Colavita Pastificio Camp’oro srl, Marisa Vecchiarelli, Livia Mancini, Rosa Maria Vittoria, Dorothy Albanese.

Premi Speciali Eccellenze al Merito: Associazione Molise Incanto di Sabina Mascia e Tiziana Martinelli, Associazione Culturale La Mantigliana Cultori del Costume Campobasso, Associazione Dalla Parte degli Ultimi Onlus Campobasso, Caritas Campobasso – Bojano, AVIS Termoli, 118 Molise, Centro Antiviolenza Liberaluna Campobasso, Io Sono Speciale Centro per l’Autismo Infantile Campobasso, Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili Campobasso.