Casa di cura Pio Albergo Trivulzio: Bando di concorso per 16 OSS

La Casa di cura di Milano Pio Albergo Trivulzio ha bandito un concorso pubblico per 16 OSS. È possibile presentare domanda di ammissione entro il 22 novembre 2024.

1) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi

dell’Unione Europea o dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della Legge 97 del 6/08/2013.

Possono partecipare al concorso i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro famigliari

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di

soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione

sussidiaria (art. 38 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.). I cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici

negli stati di appartenenza e provenienza (fatta eccezione per i titolari di status di rifugiato o di protezione

sussidiaria), possedere (ad eccezione della cittadinanza) tutti i requisiti previsti dal bando per i cittadini della

Repubblica e una adeguata conoscenza della lingua italiana;

godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi

dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione né dichiarati

decaduti per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da validità

insanabile;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle

vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;

piena e incondizionata idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà

effettuato dall’ASP IMMeS e PAT prima dell’immissione in servizio;

diploma di istruzione secondaria di 1° grado;

attestato di operatore socio sanitario conseguito ai sensi della vigente normativa.

Il candidato dovrà produrre il certificato di equipollenza dei titoli di studio eventualmente conseguiti all’estero.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la

presentazione delle domande di ammissione.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l’accettazione senza riserve delle condizioni del

presente bando. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare e revocare il presente bando a suo

insindacabile giudizio.



2) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA

TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla

data di pubblicazione del presente bando sul Portale INPA.

È richiesto il versamento dell’importo di € 15,00 (quindici/00) = non rimborsabili quale contributo di partecipazione

alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 25305202 o tramite bonifico

bancario intestato ad ASP – IMMES e PAT – Via Trivulzio 15 – 20146 Milano sul seguente IBAN:

IT62K0569601630000005000X68, indicando nella causale il concorso per il quale si effettua il versamento.

La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda.

BANDO