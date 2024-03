Barilla assume nuovo personale diplomato e laureato

L’azienda alimentare ricerca Addetti, Manutentori e Responsabili

Barilla, nota azienda alimentare italiana, riconosciuta in tutto il mondo come simbolo del know-how italiano e uno dei produttori alimentari di maggior successo, effettuerà nuove assunzioni di addetti, manutentori e responsabili da inserire nei propri stabilimenti presenti in Italia. La ricerca riguarda personale diplomato e/o laureato, i quali saranno assunti per svolgere le seguenti mansioni: Manutentori Meccanici, che dovranno individuare le anomalie meccaniche degli impianti produttivi e la loro risoluzione, implementare attività di manutenzione preventiva e attività di primo intervento sugli impianti, segnalare eventuali problematiche di difficile risoluzione, registrare sugli strumenti aziendali le attività eseguite e partecipare a gruppi di lavoro interfunzionali volti al miglioramento continuo; Responsabili Organizzazione Risorse Umane, che dovranno identificare e migliorare le metodologie, i processi e gli strumenti di progettazione organizzativa, contribuire alla definizione del modello operativo globale, garantire la coerenza organizzativa con la strategia aziendale e proporre iniziative di miglioramento continuo all’interno della funzione risorse umane; Responsabili della Sicurezza Italia, che dovranno garantire l’attuazione di tutti i programmi e progetti volti a migliorare la protezione e la sicurezza del personale, reclutare, selezionare, formare e supervisionare il personale di sicurezza esterno, garantire la diffusione di una cultura aziendale orientata alla sicurezza del patrimonio e alla prevenzione dei rischi, gestire relazioni positive ed efficaci tra le principali parti interessate e supportare il dipartimento con l’implementazione di progetti legati alla sicurezza a livello globale; Addetti alla Catena di Fornitura, che dovranno sviluppare la padronanza tecnica dei processi e dei progetti di stabilimento, intraprendere un percorso di sviluppo all’interno delle famiglie di lavoro e formare la persona sui vari aspetti dello stabilimento.

