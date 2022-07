ASST Bergamo Est: bando di concorso per 5 Operatori Socio Sanitari 

L’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Est ha indetto un concorso pubblico per 5 OSS.Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il 1 agosto 2022.

Requisiti:

cittadinanza italiana o equivalente o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

idoneità fisica all’impiego;

attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del Corso di formazione di durata annuale;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

età: come previsto dall’art. 3 c. 6 Legge 127/97 la partecipazione non è soggetta a limiti di età;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

titolo di istruzione secondaria di primo grado;

attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro 2 della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 18.02.2000 nonché da quanto previsto dall’accordo Stato-Regione 22.02.2001 in particolare l’art. 12.

Si segnala che è prevista la riserva di 1 posto a favore dei Volontari delle FF.AA e di 1 posto agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1 della Legge 68/99, iscritti negli appositi elenchi per il collocamento mirato.

BANDO