Coronavirus/ Contagio alto, due nuovi ricoveri al Cardarelli

S’interrompe per oirtuna la striscia di lutti per Covid in Molise, ma il contagio è molto alto. Ci sono due nuovi ricoveri nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso e si tratta di pazienti di Campobasso e Termoli. Non si registrano dimissioni e, per fortuna, nessun decesso.

Il numero dei degenti in ospedali per patologie legate al Covid salgono dunque a 23.

Si registrano 258 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 632 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi molto alta (40%). Purtroppo non si registrano guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 53, Frosolone 11, Isernia 19, Riccia 13, Termoli 40.