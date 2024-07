ASP Comuni Modenesi Area Nord: bando di Concorso per 42 OSS

E’ indetta una selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 42 unità con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) – Area degli Operatori Esperti – CCNL Comparto Funzioni Locali, di cui:

 n. 25 da assegnare al servizio presso le diverse sedi di ASP dei Comuni Modenesi Area Nord con riserva per n.5 posti ai militari congedati ai sensi del comma 3 dell’art. 1014 del d.lgs. 66/2010;

 n.5 da assegnare al servizio presso ASP Terre D’Argine con riserva per n.1 posto ai militari congedati ai sensi del comma 3 dell’art. 1014 del d.lgs. 66/2010;

 n.8 da assegnare al servizio presso ASP Terre di Castelli G. Gasparini con riserva per n. 2 posti ai militari congedati ai sensi del comma 3 dell’art. 1014 del d.lgs. 66/2010;

 n°4 da assegnare al servizio presso ASP Delia Repetto, con riserva per n. 1 posto ai militari congedati ai sensi del comma 3 dell’art. 1014 del d.lgs. 66/2010. Il concorso è indetto in forma congiunta tra le seguenti Aziende di Servizi alla Persona:

La presente procedura concorsuale porterà alla formulazione di 4 graduatorie distinte che verranno utilizzate dalle Aziende per procedere alla copertura dei rispettivi posti a tempo indeterminato messi a bando.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per le ore 13:00 del 24/07/2024.

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali:

a) possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea, ovvero, della cittadinanza di uno Stato non membro dell’Unione Europea purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.. Sono equiparati ai cittadini della Repubblica gli italiani non appartenenti alla stessa (Vaticano – S. Marino, ecc.). I cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea ovvero di Stati terzi, devono dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) compimento del 18° anno di età;

c) piena idoneità psico-fisica all’impiego. L’idoneità psico-fisica al servizio deve essere assoluta ed incondizionata in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale ed è condizione per la costituzione del rapporto di lavoro. L’accertamento verrà effettuato, a norma di legge, dal Medico Competente ai sensi D. Lgs. 81/2008, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa per il diritto al lavoro dei disabili. L’ASP che attiverà l’assunzione ha facoltà di disporre l’accertamento dell’idoneità anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro.

regolarità di posizione nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti); e) godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato d’appartenenza; f) mancata risoluzione di precedenti rapporti d’impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile; g) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti speciali:  assolvimento dell’obbligo scolastico;  possesso dell’attestato di qualifica di “Operatore Socio-Sanitario”, acquisito presso istituto professionale riconosciuto, o titolo equipollente. Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati nel presente bando, sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani;  possesso della patente di guida cat. B in corso di validità e disponibilità alla guida.  ai sensi dell’art. 1 della legge 28.3.91, n. 120, la condizione di privo della vista è causa di inidoneità, in quanto preclusiva all’adempimento delle specifiche funzioni previste per il profilo professionale del posto da coprire.

Il presente avviso è pubblicato sul Portale “InPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ e sul sito web istituzionale dell’Ente Capofila, ASP Comuni Modenesi Area Nord, www.aspareanord.it

Coloro che desiderano candidarsi alla Selezione devono presentare specifica domanda di ammissione, esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il modello di candidatura sul Portale “InPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sullo stesso Portale.

