ARPA Lazio: due bandi di concorso per assunzione di 7 tecnici professionali

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Lazio ha indetto due concorsi per 7 assunzioni a tempo indeterminato e pieno. E’possibile candidarsi ai concorsi fino al giorno 26 Marzo 2020.



I posti a disposizione sono i seguenti:

– n.4 Collaboratori Tecnici Professionali per le attività di monitoraggio e controllo in materia di rifiuti, bonifiche ed affluenti idrici – Cat. D. Si segnala la riserva di 2 posti in favore dei Volontari delle FF.AA.

– n.3 Collaboratori Tecnici Professionali per le attività di monitoraggio e controllo in materia di risorse idriche e dell’ecosistema acqua – Cat. D. Si segnala la riserva di 1 posto in favore dei Volontari delle FF.AA.

Requisiti:

– cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;

– idoneità fisica alle mansioni;

– godimento dei diritti civili e politici;

– non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

– non essere stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

– non risultare interdetti dai pubblici uffici;

– iscrizione ai rispettivi albi professionali (ove esistenti);

– età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio.



Inoltre è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

COLLABORATORI TECNICI BONIFICHE

– laurea triennale, Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Ingegneria, Chimica, Geologia, Scienze ambientali e titoli equipollenti e/o equiparati ai sensi di legge.

COLLABORATORI TECNICI ECOSISTEMI

– laurea triennale, Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Biologia, Chimica, Scienze naturali, Scienze ambientali, Geologia e titoli equipollenti e/o equiparati ai sensi di legge.



BANDI