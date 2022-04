APSP Levico Curae: 2 concorsi per 20 OSS e 11 ausiliari

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) Levico Curae, situata in provincia di Trento (Trentino Alto Adige) ha indetto due concorsi per Operatori Socio Sanitari (OSS) e ausiliari, finalizzati alla copertura di 31 posti di lavoro in totale. Le selezioni pubbliche prevedono l’impiego a tempo indeterminato, e il titolo di studio richiesto per accedere è la licenza media o l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Per presentare le domande di ammissione c’è tempo fino al 26 Aprile 2022.

Nello specifico i due concorsi riguardano:

• n. 20 OSS di cui 13 a tempo pieno e 7 a tempo parziale; • n. 11 Ausiliari (servizi alberghieri e di supporto) di cui 3 posti a tempo pieno, 3 posti a tempo parziale (24 ore settimanali), 5 posti a tempo parziale (18 ore settimanali).

Come partecipare

Per presentare le domande di ammissione c’è tempo fino al 26 Aprile 2022. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate entro le ore 12:00 di tale data, indirizzate alla Segreteria dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Levico Cure di Levico Terme – Via C. Cavour n. 64, con una delle seguenti modalità:

• a mezzo raccomandata A/R;

• direttamente a mano in segreteria;

• all’indirizzo PEC [email protected]

BANDI