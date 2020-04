“25 aprile e 1 maggio: i Sindaci molisani vicini al loro popolo”, Guarracino: il buon senso ha prevalso

“Sono state ore complicate in un momento già difficile per tutti, ma per fortuna la ragione ed il

buonsenso hanno prevalso” dichiara Pasquale Guarracino, Segretario Generale della UILTuCS

Molise “Apprendiamo con piacere e soddisfazione che le istanze della UILTuCS sono state accolte.

Campobasso, con il Sindaco Gravina, Termoli con il Sindaco Roberti, Campomarino con il Sindaco Cammilleri, ed altri Sindaci si stanno attivando in tal senso, hanno scelto di tenere chiuse tutte le attività commerciali nei giorni del 25 aprile e del 1 maggio: di fatto una forma di grande rispetto sia per tutti i lavoratori del commercio che stanno prestando attività, con grossi rischi, dal primo momento dell’inizio della pandemia, senza mai sottrarsi al proprio lavoro, senza usare nessun “mezzuccio” per venir meno al proprio dovere ed alle proprie responsabilità cosa che invece non sta accadendo a parte della nostra politica molisana-, sia per l’intera cittadinanza, che avrà un motivo in meno per uscire di casa e sarà più al sicuro dal contagio.

Questa volta, però, ci tengo davvero a fare dei ringraziamenti perchè, invece, un’altra parte della politica molisana è stata molto attenta e sensibile a quello che per i lavoratori del commercio poteva diventare un ulteriore ed inutile aggravio:

ringrazio davvero per la sensibilità dimostrata l’On. Del Movimento 5 Stelle Antonio Federico, il

Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco, il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola, Gianluca Monturano del Movimento 5 Stelle, l’Assessore all’Ambiente presso il Comune di Campobasso Simone Cretella, il Consigliere regionale, nonché Segretario Regionale del PD, Vittorino Facciolla, il Consigliere comunale del Pd presso il Comune di Campobasso Giose Trivisonno e l’intero gruppo consiliare del PD e di La Sinistra per Campobasso presso il Comune di Campobasso, Domenico Piedimonte, Nicola Messere e Giovanna Viola, de lla Segreteria regionale del PD, il Consigliere regionale Aida Romagnuolo ed il Consigliere comunale presso il Comune di Campobasso, nonché Consigliere provinciale della Lega Alessandro Pascale, Gianluca Maroncelli.



I nomi di tutti i politici che qui non s ono citati non sono frutto di dimenticanza, anzi ne avrei voluti ringraziare molti di più, ma, ahimè, solo quelli citati sono concretamente intervenuti in questa vicenda. Tutti gli altri non hanno mosso un dito, né detto una parola, nonostante l’appello ad intervenire fosse stato rivolto a tutti: questo per dimostrare che, a volte, a prescindere dalla nostra appartenenza politica, per il bene dei molisani, insieme si possono fare cose utili alla collettività.



Il buonsenso non ha colore politico e neppure la vergogna. Adesso ci aspettiamo che tutti i Sindaci, ed in particolare quelli di Bojano, di Isernia, di Venafro e dei centri più grandi si dimostrino altrettanto sensibili nei confronti dei lavoratori e della cittadinanza tutta e facciano un lavoro colletti vo di rete che porti alla chiusura di tutte le attività commerciali della nostra regione nei giorni del 25 aprile e del 1 maggio, affinchè il nostro Presidente possa continuare,

indisturbato, ad occuparsi della strategia politica migliore per rimanere, ancora un po’, in sella.

Anche in questa occasione, infatti, non si è perso in stile e non è intervenuto, o peggio, sembrerebbe che, nel corso dei lavori dell’ultimo Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta regionale abbia dichiarato che a suo parere il commercio può restare aperto 24 ore al giorno; appena ne avrò prova e certezza per questo ho usato il condizionale sarà mia cura preoccuparmi di spiegare ad ogni singolo lavoratore del commercio qual è la considerazione del Presidente della Regione del lavoro che si porta avanti, ogni giorno, negli esercizi commerciali.



Infine, non li ho dimenticati, ma volutamente li ringrazio per ultimi,il Sindaco di Campomarino,

Cammileri, il Sindaco di Termoli, Roberti ed il Sindaco di Campobasso, il mio amico Roberto

Gravina: il coraggio dell’azione amministrativa premia sempre e spero di poter ringraziare a breve anche tutti i Sindaci coraggiosi che aderiranno all’appello” – conclude Pasquale Guarracino.