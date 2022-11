Vinchiaturo/All’Istituto Alberghiero celebrata la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2022

Riceviamo e pubblichiamo

“Nessuno può essere lasciato indietro”: questo è il tema della Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA) 2022 che viene celebrata nel mese di ottobre per ricordare l’anniversario della fondazione della FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Anche quest’anno l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Lombardo Radice” di Bojano ha voluto ricordare questa giornata con un incontro formativo che si è tenuto il 17 ottobre 2022 presso la sede dell’Istituto Alberghiero di Vinchiaturo. I temi della sicurezza alimentare e della salubrità degli alimenti sono stati affrontati dai relatori dell’incontro, il Dott. Emilio Ivano Germano, Presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari della Regione Molise e il Prof. Patrizio Tremonte, Docente di Microbiologia alimentare e Delegato Orientamento Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti presso l’Università degli studi del Molise, alla presenza della Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Paolella, degli studenti, dei docenti, dei genitori e altri utenti che hanno avuto la possibilità di seguire l’incontro anche grazie al canale youtube. Dopo i saluti della Dirigente Scolastica, il Dott. Germano ha introdotto le tematiche della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2022 invitando a riflettere sull’importanza della solidarietà globale e dell’azione collettiva per far sì che non venga lasciato nessuno indietro nel corso della trasformazione dei sistemi agroalimentari per ottenere “una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore”.

In questo contesto si colloca la figura del Tecnologo alimentare, un professionista con competenze multidisciplinari che gli consentono di gestire la complessa filiera agroalimentare, svolgendo un ruolo chiave nel garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti. Milioni di persone in tutto il mondo, non potendo permettersi un’alimentazione equilibrata e corretta, sono ad alto rischio di malnutrizione ed insicurezza alimentare. L’importanza di promuovere la cultura della sicurezza alimentare è stata evidenziata dal Prof. Tremonte che, riferendosi al primo caso di Listeriosi in Molise, ha incuriosito i partecipanti con il suo intervento dal titolo “Listeria monocytogenes, gestione del rischio e nuove frontiere di ricerca”. Le malattie trasmesse dagli alimenti rappresentano oggi una seria e diffusa minaccia per la salute pubblica a livello mondiale, per cui è fondamentale la prevenzione e l’adozione di un approccio integrato alla sicurezzaalimentare dall’azienda agricola alla tavola.

Inoltre, ci troviamo ancora alle prese con la pandemia del COVID-19, conflitti armati, cambiamenti climatici, rincaro dei prezzi, disuguaglianze e tensioni internazionali; tutto ciò ha ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale, per cui è necessario costruire un mondo sostenibile in cui tutti abbiano accesso regolare a quantità sufficienti di alimenti nutrienti.