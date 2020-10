Vinchiaturo, 20 contagi presso la Residenza per Anziani “Samnium. Il sindaco Valente: si è messa in atto ogni valida e possibile cautela per circoscrivere il contagio

” E’ stato comunicato che, purtroppo, presso la Residenza per Anziani “Samnium” al momento sono risultati positivi al virus Covid-19, a seguito di tampone effettuato dall’ASREM, almeno 20 persone tra gli ospiti e gli operatori della suddetta casa di riposo e tutti sono asintomatici. La Direzione della Residenza Samnium, già da ieri sera ha messo in atto tutte le misure necessarie per il contenimento del rischio di contagio del virus sia all’interno della stessa che per la cittadinanza di Vinchiaturo. L’ASREM, prontamente informata, si è attivata per gli adempimenti necessari. In qualità di Sindaco ed Autorità Sanitaria Locale ho già emesso apposita ordinanza cautelativa che dispone l’immediato divieto di accesso e di uscita dalla residenza per anziani Samnium ed impone il rispetto rigoroso di tutte le norme di contrasto alla diffusione del virus. Si precisa che tra gli ospiti della casa di riposo risultati positivi al tampone non ci sarebbero coloro che abitualmente frequentano il centro abitato che, quindi, risultano negativi. Inoltre, si comunica che da almeno 8 giorni le visite presso la suddetta Residenza per Anziani erano sospese e che, in precedenza, venivano effettuate a distanza e con i presidi di sicurezza e di distanziamento.

Oltre agli ospiti della suddetta Residenza per Anziani, al momento risultano a Vinchiaturo 3 residenti positivi al COVID 19, tutti asintomatici ed in isolamento insieme ai propri familiari. Nessuno di loro o dei conviventi ha bambini o ragazzi che frequentano il nostro Istituto Scolastico Purtroppo, in una situazione di diffusione esponenziale e generalizzata del contagio, era prevedibile un interessamento anche della nostra comunità. Tuttavia, vi assicuro che si è messo in atto ogni valida e possibile cautela per circoscrivere il contagio e che vi terrò costantemente informati sugli sviluppi e su eventuali ulteriori provvedimenti. Pertanto, chiedo a tutti i cittadini di mantenere la calma e una certa serenità d’animo, pur attivando costantemente tutte le cautele necessarie per tutelare la propria salute e quella degli altri.Insieme, con equilibrio e collaborazione, riusciremo a superare anche questo momento difficile. Personalmente, insieme agli altri amministratori comunali, restiamo sempre attenti ed operativi anche nel tenervi informati correttamente e siamo sempre a vostra completa disposizione”.

Questo il post su pagina facebook ufficiale del Comune di Vinchiaturo, da parte del Sindaco Luigi Valente.