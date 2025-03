Vigili del Fuoco del Molise: addestramento mirato alle tecniche di soccorso in ambiente fluviale ed alluvionale

Dall’11 al 14 marzo, circa 40 Vigili del Fuoco dei Comandi di Campobasso e Isernia sono stati impegnati per un addestramento mirato alle tecniche di soccorso in ambiente fluviale ed alluvionale (SFA).

Tali tecniche vengono utilizzate dal personale in possesso di specifica abilitazione, in caso di soccorsi in fiumi o torrenti e in occasione di eventi alluvionali. Spesso infatti, ad esempio, lo stesso battello pneumatico funge sia da mezzo di movimentazione in acque correnti che da zattera di recupero delle persone isolate in caso di abitazioni invase dall’acqua.

Lo scenario in cui si sono svolte le manovre è stato quello del suggestivo fiume Volturno che, in occasione delle recenti precipitazioni meteoriche, ha raggiunto portate considerevoli. Gli addestramenti hanno un ruolo fondamentale per il mantenimento delle capacità del Vigile del Fuoco, permettendo di elevare gli standard di sicurezza ed aumentare il livello di efficacia dei soccorsi.