Unione degli Studenti: studenti che lavorano in mancanza di sicurezza? Non è accettabile

Studenti a Campobasso per Lorenzo Parelli, morto a 18 anni schiacciato da una trave durante le ore di PCTO.

Il 21 gennaio ci lascia uno studente; noi diciamo basta a questo sistema di sfruttamento! Chiediamo tutela e disponibilità nel mettere in discussione l’alternanza scuola-lavoro: studenti che lavorano in mancanza di sicurezza? Non è accettabile.



Non è la prima volta che succede un avvenimento simile, solo nell’ultimo anno le morti sul lavoro sono state 1400. Eppure la scuola dovrebbe tutelare gli studenti e le studentesse, dovrebbe garantire PCTO adeguati, realmente sicuri e formativi, che non si trasformino in puro lavoro non retribuito, quindi sfruttamento.

Noi studenti e studentesse non dimentichiamo, Lorenzo è uno di noi.

Unione degli studenti Campobasso