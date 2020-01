Ultim’ora/ malviventi fanno razzia di attrezzi agricoli in una contrada di Petrella

Brutto risveglio questa mattina per alcuni cittadini di Petrella Tifernina. Nella notte appena trascorsa una banda di malviventi ha fatto razzia in casolari di campagna e capannoni in contrada Vicenne. Bottino ingente che fortunatamente è stato recuperato alle prime luci dell’alba ad Isernia, da un pattuglia della Plstrada. Sembra che i malviventi alla vista di un posto di blocco, non potendo giustificare la merce trasportata, abbiano abbandonato i mezzi e si siano dileguati nelle campagne. Indagini in corso.

Sgomento tra i cittadini, i malviventi infatti avrebbero usato come via di ingresso e di fuga una strada secondaria , lontana dalle telecamere che sono state installate in paese e negli incontri di entrata ed uscita. (Redazione)