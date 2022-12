ULTIM’ORA/Campobasso, esplosivo in un appartamento, arrivano gli artificieri

E’ un’operazione delicata, quella che vedrà impegnati gli artificieri giunti da Chieti, dopo che stamattina era stato lanciato l’allarme-bomba in via Conte Verde a Campobasso.

E’ accaduto che un inquilino di un palazzo, chiamato a liberare un appartamento passato nelle disponibilità del demanio, abbia improvvisamente notato la presenza di esplosivo; inizialmente si era pensato ad ordigno bellico, poi si è capito che si trattava di esplosivo e materiale di risulta del tipo utilizzato nelle cave di pietra.

Sembra infatti che in passato l’appartamento, da tempo abbandonato, sia stato occupato da una persona che aveva appunto una cava di pietra; perché poi l’esplosivo si trovi nell’appartamento, con enorme rischio per la vita e di tante persone residenti nella zona (dove insistono tra l’altro una clinica sanitaria molto ben frequentata e alcune attività commerciali) non è dato sapere ed ed è difficile da spiegare razionalmente.

L’area transennata dove dovranno agire gli artificieri (foto Stefano Manocchio)

Ora gli artificieri dovranno provvedere a disinnescare l’esplosivo, trasportarlo, bonificare l’area e metterla in sicurezza.

La zona è stata opportunamente transennata e chiusa al traffico e sul luogo sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e i vigili urbani. Le operazioni dureranno presumibilmente alcune ore.

(s.m.)