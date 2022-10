Spettacolare incidente in Via Crispi a Campobasso; per motivi ancora ignoti un’auto si è ribaltata.

Sul posto i vigili del fuoco e i vigili urbani; non si hanno ancora notizie dell’entità dell’entità sinistro e di eventuali danni a paersone (seguiranno aggiornamenti).

(foto di Tina Piano)