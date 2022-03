Ucraina: 22 borse di studio da UniMol per universitari

Il Senato Accademico dell’Univesità di Campobasso ha varato un piano di solidarietà nei confronti degli studenti e dei ricercatori delle Università ucraine “tragicamente colpiti dalla guerra, nella ferma convinzione che la cultura sia uno strumento di dialogo, di riconoscimento reciproco e di pace”.



Attraverso una lettera inviata a tutte le Università ucraine, che esprimeva la vicinanza concreta tra istituzioni culturali, sono state presentate le iniziative del piano, sottolineando la “profonda unità in nome dell’amore alla ricerca e alla conoscenza, i cui sviluppi dovrebbero essere sempre liberi e pacifici” e “i legami di solidarietà che prevarranno sull’uso barbaro della forza”.



Sono disponibili 22 borse di studio: 12 per studenti per un contributo da 2.500 euro per 5 mesi: 4 per dottorandi da 2.500 euro per 5 mesi e 4 per insegnanti e ricercatori che saranno spesati e ospitati di ogni cosa sempre per 5 mesi.

Fino ad oggi ci sono decine di risposte al giorno: le borse di studio valgono per ogni facoltà presente in Unimol.