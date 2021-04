Troppi materiali non riciclabili/ in centro chiusi i cassonetti della plastica

I cassonetti stradali della raccolta della plastica delle zone Vazzieri e Centro Murattiano sono stati temporaneamente chiusi per evitare i conferimenti errati, che da qualche settimana creano un considerevole abbassamento della qualità dei rifiuti raccolti e maggiori costi di gestione e smaltimento. Non si potrà quindi più conferire liberamente, alzando il coperchio, ma attraverso le aperture sulla calotta.



Nei contenitori della plastica si riscontra la presenza di grandi quantità di materiali plastici non da imballaggio e di altri rifiuti non idonei a essere conferiti nella plastica: giocattoli, oggetti in plastica dura, oggetti composti da più materiali, rifiuti elettrici ed elettronici e molti altri materiali che in realtà devono essere conferiti in contenitori diversi o direttamente al Centro comunale di raccolta.



Nei contenitori stradali dedicati alla plastica (come anche nei mastelli del porta a porta) è possibile conferire solo imballaggi e confezioni in plastica o in polistirolo. L’elenco completo dei materiali conferibili è consultabile sull’app Junker (scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone) o sul sito www.seacb.it.



Al momento è sempre possibile conferire gli imballaggi in plastica e gli imballaggi in metallo nei contenitori stradali dedicati utilizzando le apposite aperture presenti sulle calotte dei cassonetti, e si chiede ai cittadini di non abbandonare sacchi all’esterno.

Rispetto a qualche settimana fa, dall’applicazione della limitazione è stato riscontrato che il quantitativo di materiali non conformi conferiti è diminuito di oltre il 25%. Solo con la collaborazione di tutti è possibile impedire che gli sforzi di molti siano vanificati dai pochi che non rispettano le regole.