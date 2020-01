I ladri colpiscono ancora. Due furti a Toro in due villette durante la notte di San Silvestro, i ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari che stavano festeggiando il capodanno. Non si conosce l’entità del bottino , i furti sono stati denunciati presso la caserma dei carabinieri di Toro. Le indagini sono ancora in corso.