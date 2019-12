Statale 17 bivio Bojano/ due ciclisti investiti, trasportati in gravi condizioni al Cardarelli

Si è verificato in mattinata un incidente lungo la Statale 17 in prossimità del bivio per Bojano, due ciclisti sono stati investiti da un’auto. Sul posto Carabinieri e ambulanze del 118. I due ciclisti sono stati trasportati, e sembrano essere in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, al Cardarelli di Campobasso.

La dinamica dell’incidente non è chiara è al vaglio delle forze dell’ordine. Il conducente dell’auto pare non si sia fermato per prestare i primi soccorsi ai due uomini, è stato poi rintracciato.