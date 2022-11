Stabilizzare tutto il personale precario scuola è possibile. Studio della Uil Scuola applicato al Molise

La scuola italiana vive da sempre, per buona parte, sulle spalle del precariato, un precariato che serve per garantire il servizio d’insegnamento agli studenti, ma a delle condizioni assolutamente penalizzanti per quanto riguarda i diritti.

Ciò ha fatto sì che il precariato sia diventato una vera e propria piaga, che noi, della Uilscuola, abbiamo sempre denunciato.

Il precariato, oltre a tenere queste persone in condizioni di perenne instabilità lavorativa che inevitabilmente influenzano le loro scelte di vita ed esigenze familiari (pensiamo ad esempio all’acquisto di una casa, avere dei figli, ecc…), si ripercuote negativamente anche sulla continuità didattica.

Proprio per approfondire questa tematica e trovare anche delle soluzioni, la Federazione Uil Scuola Rua, – unico sindacato! – ha affrontato, concretamente con numeri alla mano, la problematica effettuando un’analisi sulle differenze di stipendio tra precari e personale di ruolo della scuola.

Lunedì 28 novembre 2022 alle ore 10.00 presso la sede della UIL MOLISE in Via Crispi n. 1 – Campobasso, è convocata una conferenza stampa da parte della segreteria regionale della Federazione UIL SCUOLA Rua Molise, ove verrà illustrata l’esito dello studio sul tema del precari della scuola.

Nicolino Fratangelo

Segretario Regionale Federazione Uil Scuola Rua Molise