Speciale Elezioni/ Campobasso, parla Angelo Trivisonno: “Servizi e innovazione, scelte fondamentali per la città”

Il voto di genere introdotto nel sistema elettorale italiano, con la possibilità di dare una seconda preferenza a patto che i due candidati siano di sesso differente, ha favorito la creazione di candidature, cosiddette ‘in ticket’ con gli abbinamenti anche nella fase della comunicazione. E’ il caso di Angelo e Francesca Trivisonno, candidati al consiglio comunale di Campobasso nella lista Alleanza Verdi Sinistra – Alternativa Progressista, a sostegno del candidato sindaco Marialuisa Forte, per le prossime elezioni amministrative dei giorni 8 e 9 giugno.

Angelo Trivisonno e Francesca Trivisonno sono appunto candidati in coppia ma non sono una coppia e neppure parenti, ma solo due cittadini che condividono le stesse idee politiche, la stessa voglia di far crescere e migliorare la città. Una nuova avventura elettorale per Angelo Trivisonno che già nel 2009 si era candidato nelle file del centrosinistra al Comune di Campobasso, con il PD. Abbiamo dialogato con lui, chiedendogli la sintesi del programma elettorale.

“Con Francesca abbiamo condiviso aspetti sociali e politici e abbiamo deciso di affrontare insieme questa sfida – spiega il candidato –. Sosteniamo come candidato sindaco Marialuisa Forte, che è per noi una figura di rilievo, capace di amministrare la nostra città e insieme abbiamo costruito un programma, rappresentando noi l’anima verde del centro sinistra”.

Passiamo all’analisi dei temi principali

“Una Campobasso più moderna, più digitale, più innovativa, più inclusiva, con maggiori servizi nelle periferie, con un potenziamento delle attività per i più giovani e con riflettori puntati sulla sanità. E ancora iniziative per contrastare lo spopolamento, per agevolare i percorsi di crescita e di sviluppo delle imprese e il rilancio delle attività culturali”.

È ambizioso ma concreto il programma di crescita per la città di Campobasso. Ma quali sono i problemi da affrontare?

“Uno dei problemi che vive Campobasso è lo spopolamento. Credo che sia legato a un fenomeno che lega genitori figli. In passato andavano via i ragazzi in cerca di un futuro migliore, oggi li seguono anche le loro famiglie. Dobbiamo lavorare insieme alle associazioni di categoria– dice ancora il candidato – per un partenariato importante che possa creare posti di lavoro per far ritornare le migliori menti qui in città”.

Per Angelo Trivisonno di fondamentale importanza è il tema dell’innovazione.

“Campobasso ha bisogno di innovazione 6.0. Abbiamo a disposizione i fondi del PNRR, fondi europei da utilizzare al massimo, ma occorre puntare anche sulle comunità energetiche”.

Il tema del verde è ovviamente prioritario vista la lista in cui vi presentate in abbinata

“Bisogna riportare Campobasso ad essere una città giardino – conclude Trivisonno – con un piano di riqualificazione urbana anche dell’area dell’ex-Roxy, per un parco verde e un nuovo spazio ricreativo”.