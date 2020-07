Somministra alcolici a due soggetti in stato di manifesta ubriachezza, entrambi pregiudicati, denunciato titolare di un bar

Il titolare di un esercizio pubblico del centro di Campobasso, è stato denunciato ai sensi dell’art. 691 del codice penale per aver somministrato alcolici a due soggetti in stato di manifesta ubriachezza, entrambi pregiudicati e originari del capoluogo.

Ulteriori controlli sono stati effettuati presso vari locali ubicati nella zona centrale del Capoluogo a seguito dei quali sono state elevate alcune sanzioni ai sensi del TULPS, in particolare per le irregolarità riscontrate nella tenuta della documentazione, tra cui la mancata esposizione all’interno dei locali, in maniera ben visibile, della licenza di pubblico esercizio e di tutte le altre autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività, come prescritto dalla normativa di riferimento.