Fondi per cooperative a maggioranza femminile, al meeting di Legacoop le dritte per le imprese capaci di rimanere nel tempo

Dai dati post pandemici eloquenti oltre il 90 per cento dei posti di lavoro persi in

pandemia è donna; solo il 13 % dei CEO è donna; il 50% dei nuovi contratti per le

donne è part time.

“I dati ci confermano che oggi il presupposto per uno sviluppo sano del territorio è la

cultura cooperativa. Sono particolarmente contento per le attività che in Molise si stanno

mettendo in campo, vedo capacità di organizzazione applicata ad una cultura

cooperativa da cui questa regione può trarre molto”. Così il presidente nazionale

Legacoop Mauro Lusetti si è espresso questa mattina all’incontro organizzato da

Legacoop Molise a Campobasso sul bando Coopstartupher – “Come Legacoop siamo

leader nella cultura d’impresa al femminile, ma per una vera parità di genere c’è ancora

da lavorare anche nel nostro settore. In Molise vedo margini d’azione molto ampi, per

questo crediamo molto in finanziamenti come quello che avete messo al centro del

vostro confronto oggi”.

Opportunità al femminile e conciliazione vita-lavoro: queste le tematiche affrontate allo

“Spazio sfuso” di piazza Gabriele Pepe da esperti ed aspiranti imprenditori, giovani

interessati a capire come realizzare i loro sogni professionali.

A scendere nel merito del bando direttore area Promozione di Coopfond Gianluigi

Granero: “I fondi mutualistici, costituiti nel ’92 per legge, sono strumenti strategici per

fornire basi solide ad imprese che vogliono investire su idee e lavoro –ha affermato – Le

imprese cooperative sono più longeve e raggiungono una dimensione media superiore

a tutte le altre, caratteristiche che permettono di creare sviluppo e di portare avanti

progetti capaci di cambiare le sorti di un territorio”. Granero ha delineato le peculiarità e

la forza dell’impresa cooperativa: tutto si gioca sull’utilizzo del capitale. Gli imprenditori

del mondo cooperativo operano in eccellenza per far crescere un’impresa fondata sulla

partecipazione dei soci ai processi decisionali. “Coopstarther, come tutte le misure di

Coopstartup, non è solo un bando, ma è un vero progetto di incubazione e

accelerazione d’impresa fatta in modo diffuso sul territorio nazionale. Al bando seguono

formazione e accelerazione, integrazione nella rete d’impresa, formazione e

informazione. Noi promuoviamo imprese – ha concluso il direttore di Coopfond – che

hanno la presunzione, il sogno e la voglia di durare nel tempo. Non promuoviamo

imprese che hanno come modello il farsi comprare da altre”.

La presidente della commissione Pari opportunità di Legacoop Annalisa Casino ha

sottolineato il forte impulso che il bando Coopstartupher offre alla cooperazione al

femminile, alle donne che già hanno dimostrato grandi capacità d’impresa e alle tante

che vogliono decollare ma hanno paura. “Vogliamo dare una concreta opportunità a

gruppi con base femminile di realizzare solide realtà volte a rimanere e crescere. Il

bando infatti non esclude il mondo maschile, ma delinea la partecipazione maggioritaria

femminile – ha detto la Casino – Promuove inoltre un modello aperto a realtà che

vanno oltre la rete Legacoop, istituti di credito, mondo universitario, centri di formazione

che insieme a noi costituiscono un partenariato ecc che punta a colmare i vuoti

occupazionali con contenuti d’eccellenza”.

“Imprenditori non si nasce ma si diventa. E chi non si forma non ce la fa” Ha puntato

molto sulla competenza Miriam Pettorossi che segue lo sportello Creazione d’Impresa

della Camera di Commercio: “Fondamentale è la preparazione, soprattutto quella volta

ad affrontare nella maniera più competente la complessità. Incontriamo ogni giorno

persone che scelgono la strada dell’impresa e a breve partiremo con un percorso di

creazione d’impresa in modalità asincrona, ossia tarata ai tempi e alle modalità che

ciascun partecipante necessita. Nella nostra formazione si parte dal piano d’impresa,

strumento di gestione indispensabile”. La Camera di Commercio sostiene le iniziative

cantierabili con bandi come il Voucher 2022, un bando a sportello che verrà presentato

il 4 luglio in un incontro online. Ogni info è sul sito internet della Camera di Commercio,

che opera anche sui social.

“Occorre gioco di squadra, tra le donne per le donne. C’è da lavorare perché la

flessibilità le aiuti ad emergere ancora di più. Servono reali politiche di conciliazione

affinché molte imprenditrici siano messe in condizione di buttarsi in piena legittimità

nell’impresa, per costruire futuro, per i loro figli ed i figli di tutti.”. Così Elena Torri, CRU

di Unipol, cui ha fatto seguito l’intervento di Adolfo Colagiovanni del Gal Molise:

“Continuamo a sostenere con la progettazione e l’accompagnamento ogni iniziativa di

questa regione volta a far emergere teste e braccia pronte a dare il meglio per lavorare

e creare lavoro”.

“Il bando, lo ricordiamo, non è incompatibile con altri bandi rivolti allo sviluppo – ha

ricordato la presidente Legacoop Molise Chiara Iosue che ha moderato i lavori – Ma si

pone come un’opportunità in più da unire ad altri fondi importanti come quelli

provenienti dal PNRR o altri”.