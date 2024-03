Sicurezza alimentare e biosicurezza/I NAS chiudono deposito alimentare e sequestrano 630 capi ovi-caprini non identificati

(Sicurezza alimentare e biosicurezza) NAS Campobasso: controlli nelle province di Campobasso e Isernia, chiusura di un deposito alimentare e sequestro sanitario di 630 capi ovi-caprini non

identificati, per un valore complessivo di € 370.000.



I Carabinieri del NAS di Campobasso, nell’ambito di controlli mirati per il contrasto alla diffusione della peste suina, hanno controllato aziende agricole con allevamenti suinicoli e macelli avvalendosi della collaborazione di personale medico del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Regione Molise.



Nel corso della verifica presso un’azienda zootecnica sono stati posti a vincolo sanitario 630 capi ovi-caprini poiché non identificati e potenzialmente infetti in quanto non sottoposti a profilassi sanitaria. È stato accertato lo smaltimento illecito di carcasse di animali per cui è stata disposta la bonifica dei terreni.



In 5 allevamenti suinicoli sono state rilevate carenze strutturali relative alle misure di biosicurezza preventiva alla PSA (peste suina africana) e in 12 stabilimenti di macellazione sono state accertate carenze igienico-sanitarie e strutturali, nonché la non corretta applicazione della normativa europea volta a tutelare il “benessere animale”. In un caso, inoltre, è stata disposta l’immediata sospensione di un deposito di carne poiché non registrato all’Autorità Sanitaria e privo dei requisiti minimi obbligatori.



Per le violazioni rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative pari ad € 57.600.

I titolari delle attività sottoposte a controllo sono stati inoltre segnalati alle competenti Autorità

Sanitarie ed Amministrative.