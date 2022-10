Settimana della Cucina Italiana./Chef Lucio Testa vola in Brasile per rappresentare il Molise

Una cucina elegante, che non tralascia l’importanza della tradizione e il gusto delle materie

prime del territorio, ecco due aspetti che caratterizzano la cifra stilistica di Lucio Testa, chef

patron del ristorante Contrasto di Cercemaggiore. È proprio il Molise a diventare terreno

fertile per il suo avvicinamento al mondo della cucina, con il diploma all’istituto

alberghiero, fino poi a completare la sua formazione presso l’Alma, Scuola Internazionale di

Cucina Italiana con sede in provincia di Parma, che ha avuto come guida uno degli chef

italiani più noti al mondo: Gualtiero Marchesi.

Un successivo susseguirsi di esperienze lavorative di spessore, che hanno lasciato una

traccia importante per quella che è la proposta di cucina attuale dello chef, ricordiamo

un’importante collaborazione con lo Lo chef Bernard Fournier, presso il suo ristorante “Da

Candida” a Campione d’Italia; e il lavoro in Francia, a Lione, presso il Tre Stelle Michelin

“George Blanc”.

Una carriera ricca, che vanta esperienze ‘stellate’, che ha permesso allo chef molisano di

raccogliere e voler ‘seminare’ tutta la sua esperienza nella regione Molise, nel suo ristorante

Contrasto, un luogo intimo, dove vengono celebrati i sapori della materia con un equilibrio

tra tradizione e innovazione. A coronare il lavoro di ricerca sul territorio, che non manca di

influenze sulla sua esperienza francese, Lucio Testa sarà chef ospite dal 24 al 30 Ottobre

2022 a San Paolo (Brasile) e rappresenterà la regione Molise per la Settimana della Cucina

Italiana, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia. Un evento che si pone come

obiettivo quello di valorizzare i prodotti e la cucina italiana in particolare, gli chef del

territorio si troveranno a collaborare in una preparazione a quattro mani con gli chef italiani

di un menu di otto portate della tradizione italiana.

“È un grande onore per me essere stato scelto per portare all’interno di questo evento

internazionale, la tradizione culinaria molisana, attraverso il mio approccio agli

ingredienti, per poterne valorizzare il gusto. Altro aspetto importante è poter condividere

con altri chef la preparazione del menu e poter offrire la possibilità alle persone di provare

le ricette radicate nella storia del nostro territorio”

Una proposta variegata quella dello chef Testa, che esalta la sua estrema abilità nel saper

combinare la pura semplicità della tradizione a un approccio innovativo della cucina

moderna.

Con l’augurio per questa esperienza internazionale, vi invitiamo a provare la sua cucina, con

il nuovo menu di stagione presso Contrasto Restaurant in Via Roma, 55 – Cercemaggiore

(CB).