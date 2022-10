Cronaca nazionale/ Studenti sparano al volto alla professoressa con una pistola ad aria compressa

Sconcerto per una notizia terribile. Una professoressa è stata colpita e ripresa in video da alcuni studenti, con una pistola ad aria compressa, durante la lezione in classe. Il grave episodio è avvenuto a Rovigo, nell’istituto ‘Viola Marchesini’.

La scena è stata ripresa da un cellulare e diffusa sui social.

La professoressa sarebbe stata colpita due volte, prima alla testa e poi a un occhio, e costretta al ricovero in pronto soccorso.

La dirigente dell’istituto, oltre ai provvedimenti disciplinari verso i ragazzi, ha avvertito la Polizia e convocato i genitori.

Per l’autore del gesto, che è stato poi individuato, è stata prevista una sanzione disciplinare, così come, seppur più lieve, per chi ha filmato tutto, complice dell’azione “premeditata”.

Il fatto è stato anche segnalato alla Questura.

Foto di repertorio