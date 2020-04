ScontagiAMOci: anche Amadori aderisce all’iniziativa

L’Organizzazione di beneficenza #scontagiAMOci, nata dal desiderio di un imprenditore e di un avvocato di Campobasso di offrire alla loro comunità un aiuto concreto in un momento di grave emergenza, comunica che anche Amadori, il Gruppo alimentare attivo anche in Molise con un sito produttivo e allevamenti di filiera, ha aderito all’iniziativa di solidarietà, donando attraverso

l’Organizzazione 5 ventilatori polmonari per i pazienti in terapia intensiva, che verranno consegnati al dott. Claudio Rossi, Primario del P.S. dell’Ospedale “A.Cardarelli” di Campobasso il prossimo 27 aprile.

Complessivamente, in sole 4 settimane, #scontagiAMOci avrà consegnato alle strutture ospedaliere molisane, direttamente o indirettamente, ben 22 ventilatori polmonari.