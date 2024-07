Sanità, in Molise i servizi di Contact center per ATS Milano

La società, con sede a Campobasso, fornirà informazioni a un’utenza di oltre tre milioni di persone

I servizi di Contact center per l’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) della città metropolitana di Milano sono stati affidati a Planetcall Direct.

La società con sede a Campobasso, che in ambito sanitario collabora già da anni con realtà nazionali come ad esempio l’Istituto tumori Regina Elena di Roma e l’Ulss Berica 8 e l’Ulss Scaligera 9 (Regione Veneto), fornirà informazioni – tramite la sua equipe di operatori qualificati – sulla scelta o revoca del medico, esenzioni, vaccinazioni, Commissione patenti, Consultori familiari, fornitura protesi e tutte le altre attività di di competenza ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale).

La sala operativa di Planet, situata presso la zona industriale del Capoluogo, impiega giovani risorse locali ed è attiva H24. Si occupa anche di Aurora, progetto di teleassistenza e telesoccorso a difesa degli anziani e dei più fragili, oltre a fornire servizio di Contact center per altri importanti enti (vedi La Sapienza e la Motorizzazione di Trento).

Ma la gara vinta per ATS, che coinvolge tra l’altro un bacino di utenza di oltre tre milioni di persone, rappresenta per Planet un ulteriore salto di qualità che conferma la sua forza e affidabilità soprattutto in un ambito, quello appunto sanitario, che sta affrontando negli ultimi tempi una radicale fase di cambiamento.

E proprio quella dell’innovazione, sia in termini di nuovi metodi di organizzazione e approccio comunicativo che di strumenti (integrazione con l’Intelligenza artificiale), è una sfida che la società di via De Capoa intende perseguire nella continua voglia di crescere e senza perdere ovviamente di vista il proprio territorio di appartenenza, che può trarne sempre più benefici sia a livello occupazionale che di servizi alla cittadinanza.