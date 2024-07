Risse ed aggressioni nel centro di Campobasso: sospesa attività di un locale pubblico

Il Questore di Campobasso ha adottato provvedimento di chiusura di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande posto nel centro cittadino del capoluogo molisano, a seguito dei ripetuti episodi di aggressioni e risse avvenuti all’interno o nelle immediate vicinanze del locale e che in molte occasioni hanno visto coinvolti cittadini stranieri.

Frequenti, infatti, sono stati gli interventi delle Forze di polizia nel corso degli ultimi mesi per situazioni che hanno turbato l’ordine pubblico nel cuore della città, spesso in piena notte.

Soggetti ubriachi e violenti, risse ed aggressioni terminate con lesioni personali riportate dai partecipanti o dalle vittime, questo il contesto che ha condotto al provvedimento con cui, ai sensi dell’art. 100 del TULPS, il locale resterà chiuso per un periodo di 15 giorni a causa della sospensione delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività.

La misura, adottata all’esito dell’istruttoria svolta dal personale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. della Questura, si pone nell’ambito degli interventi volti a contrastare situazioni che possano incidere negativamente sull’ordinato vivere civile, recando allarme nella cittadinanza.

Per garantire le giuste condizioni di sicurezza della movida cittadina, nel corso del periodo estivo particolare impulso sarà impresso al controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Campobasso, dove nei giorni scorsi è entrata in vigore anche l’ordinanza sindacale che regolamenta la somministrazione di bevande alcoliche, prevedendo limiti per le modalità e gli orari per tale attività.