Ripalimosani/ auto esce fuoristrada il conducente in ospedale

Alle ore 03.00 circa di questa mattina , per cause in corso di accertamento, un’auto è sbandata ed è finita in un boschetto adiacente la sede stradale.Il tutto accade non lontano dalla caserma dei CC del comune Ripalimosani (CB).Il conducente, unico occupante dell’auto, viene trasportato in ospedale da personale del 118 intervenuto in loco insieme ad una pattuglia della Polstrada .Vigili del fuoco del comando di Campobasso intervenuti prontamente per la messa in sicurezza dell’area avvenuto evento e successivo recupero del veicolo.