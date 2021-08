Ripalimosani: a fuoco la zona boschiva, tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio ha interessato la parte boschiva in località Colle Matteo di Ripalimosani, a fuoco il bosco in cui sono presenti due ristoranti e diverse abitazioni. Proprio in quella zona sono in corso i lavori per la costruzione della nuova rete di metano.

I Vigili del Fuoco, dopo aver messo in sicurezza la zona dei lavori della rete ha spento le fiamme, operazione che si è conclusa da poco.

Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia e personale del Comune di Ripalimosani. ( foto di repertorio)